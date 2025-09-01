День знаний — 2025
СБУ объявила еще одно подозрение Кадырову

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову, говорится на сайте ведомства. СБУ утверждает, что его высказывания якобы нарушают законы, закрепленные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС).

Это уже второе обвинение, выдвинутое главе Чечни украинской стороной. Так, в августе 2022 года СБУ объявляла ему подозрение в подготовке и ведении боевых действий. Сам Кадыров, реагируя на обвинения, заявил, что уже бывал на Украине несколько раз и при этом не замечал, чтобы его кто-то пытался преследовать.

Ранее Кадыров сообщил о начале масштабной гуманитарной акции Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова в секторе Газа. Глава Чечни назвал миссию одной из крупнейших для фонда. Первые партии уже получили жители Газы, а в ближайшие дни помощь должна была достичь 1 млн человек.

Кадыров также сообщал об отправке в зону СВО очередной группы бойцов-добровольцев. Военные вылетели из аэропорта Грозного. Перед этим все бойцы прошли интенсивный курс обучения в Университете спецназа в Гудермесе.

