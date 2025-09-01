Запад теряет влияние на миропорядок на фоне укрепления ШОС SZ: саммит ШОС демонстрирует снижение влияния Запада в мире

Пекин становится эпицентром формирования альтернативного миропорядка, о чем свидетельствует масштабный саммит ШОС с участием лидеров ключевых незападных стран, считают эксперты немецкого издания Süddeutsche Zeitung. Отсутствие западных лидеров на мероприятии, приуроченном к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны в Азии, маскирует прогрессирующую утрату влияния Запада на глобальную политику.

В среду, 3 сентября, Пекин станет эпицентром альтернативного миропорядка, констатирует издание, отмечая присутствие председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и верховного лидера КНДР Ким Чен Ына. Официальной причиной бойкота со стороны Запада называются напряженные отношения с Россией, однако реальной причиной является стратегическая дезориентация западных стран.

Для Китая дата 2 сентября 1945 года имеет особое историческое значение как день подписания Японией акта о капитуляции. Как отмечает издание, Вашингтон в годы холодной войны системно исключал вклад Китая в победу над фашизмом из своего исторического нарратива. Недавнее заявление немецкого министра иностранных дел о Японии как о «первоклассном партнере» воспринимается в Пекине как демонстративное пренебрежение.

Пока Запад пытается выстроить отношения с непредсказуемой администрацией президента США Дональда Трампа, Китай демонстрирует растущую уверенность и стратегическую ясность. Визит европейских лидеров в Вашингтон в середине августа показал не силу, а растерянность и зависимость от ненадежного партнера.

Торговая политика Трампа, предполагающая введение 50-процентных пошлин для ключевых союзников, разрушает идею создания устойчивых альтернативных Китаю цепочек поставок. В этой неразберихе китайская концепция многополярного мира набирает привлекательность, а ШОС функционирует как практическая модель постзападного мира.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что главным итогом саммита ШОС стала реальность многополярного миропорядка, о котором Путин впервые заговорил три года назад. По его словам, российский лидер подчеркнул важную вещь — чтобы организация помогала странам сотрудничать, а не провоцировала большую конфронтацию.