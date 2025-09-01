ДРОЗД поднялся выше Эвереста. Легендарный экипаж установил новый рекорд

Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло улучшили национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате «ФосАгро-ДРОЗД». Это достижение они посвятили юным воспитанникам программы «Детям России — образование, здоровье и духовность», ключевого социального проекта компании «ФосАгро».

Экипаж стартовал ранним утром 29 августа из пригорода Алейска в Алтайском крае на тепловом аэростате «ФосАгро-ДРОЗД» — самом большом в истории отечественного воздухоплавания. Объем его оболочки — 12 тысяч кубометров. Исключительные характеристики шара уже помогли воздухоплавателям в 2023 году преодолеть расстояние в 2 540 км за Полярным кругом. Тогда Конюхов и Меняйло стартовали в Кировске Мурманской области, прошли над Северным Ледовитым океаном, Мурманской, Архангельской областями, Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами, перелетели плато Путорана и приземлились в Красноярском крае на полосу аэродрома Хатанга. Теперь же на шаре, созданном при поддержке «ФосАгро», путешественники установили рекорд России по высоте полета, достигнув высоты 10 723 м над уровнем моря.

Мне радостно оттого, что мы вместе с Федором Конюховым продолжаем рекордную воздухоплавательную программу «ФосАгро-ДРОЗД». Каждый из полетов мы посвящаем юным воспитанникам программы «Детям России — образование, здоровье и духовность». И готовясь к полету, и в самом полете мы помним о них и надеемся, что благодаря компании «ФосАгро» они вырастут духовно и физически крепкими патриотами нашей страны, способными ставить высокие цели и задачи, достигать их, преодолевать препятствия. Здесь, в полете, поднимаясь до высоты 10 700 с небольшим метров, мы увидели прекрасную Россию: как ручеек реки Обь уходит дальше в Сибирь, как возвышаются Алтайские горы и как бесконечны алтайские луга, — рассказал на месте посадки Иван Меняйло.

Он отметил, что обеспечение было на высоте, в полете экипаж чувствовал себя хорошо, пилоты обменивались эмоциями, и, конечно, обращали внимание на значение высоты.

Федор обратил мое внимание на момент преодоления высоты 8 848 метров и сказал, что мы прошли высоту Эвереста. Гармония в нашем экипаже позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, ставить новые задачи и достигать новых высот, — сказал Иван Меняйло.

Федор Конюхов поблагодарил жителей Алтая за теплый прием и поддержку экспедиции, а также поздравил горняков компании «ФосАгро», работающих в городе Кировске Мурманской области с наступающим профессиональным праздником. Именно Кировск, по словам Конюхова, станет точкой старта следующей экспедиции, нацеленной на установление нового рекорда дальности перелета.

Накануне нового учебного года отдельный привет путешественники передали воспитанникам программы «ДРОЗД», которые всегда внимательно следят за достижениями пилотов. Конюхов и Меняйло пожелали ребятам новых успехов, совершенствования и покорения своего духовного Эвереста.

Спортивно-образовательная программа «Детям России — образование, здоровье и духовность» более 20 лет назад была создана компанией «ФосАгро» для развития бесплатного детского спорта, образования и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Фото: Пресс-служба «ФосАгро»

В основу работы программы «ДРОЗД» положены лучшие методики организации детско-юношеского спорта и уникальный богатый опыт Центра образования «Самбо-70». За 20 лет развития проекта его воспитанниками стали более 100 тысяч юношей и девушек.

Сегодня в рамках программы «ДРОЗД» в регионах присутствия «ФосАгро» успешно работают 84 секции по 31 виду спорта, а также творческие студии, волонтерские центры и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются более 8,5 тысячи детей.

Проект продолжает активно развиваться. Он уже перешагнул границы Мурманской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областей. В настоящее время открываются центры программы «ДРОЗД» в Калининградской, Воронежской, Волгоградской, Тамбовской и Орловской областях. Разрабатываются дорожные карты развития программы в этих регионах.