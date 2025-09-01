Янукович раскрыл, как вел себя ЕС на переговорах с Украиной Янукович обвинил ЕС в высокомерном поведении на переговорах с Украиной

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению страны с Европейским союзом, будучи главой государства, однако европейские партнеры вели себя некорректно. Его слова прозвучали на фоне заявления президента России Владимира Путина о том, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО стали одной из причин текущего кризиса, передает РИА Новости.

Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским союзом, ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу — высокомерность проявляли, — сказал Янукович.

Ранее экс-президент Украины заявил, что вступление страны в НАТО станет катастрофой и дорогой в никуда. По его словам, подобный шаг может напрямую привести к гражданской войне внутри республики.

До этого Путин на пресс-конференции в рамках саммита ШОС заявил, что стремление Запада втянуть Украину в НАТО стало одной из ключевых причин кризиса. Российский президент напомнил, что в 2014 году в Киеве было устранено руководство, выступавшее против вступления в Альянс. По словам главы государства, подобные действия со стороны западных стран и самой Украины создают прямую угрозу безопасности России.