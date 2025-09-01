День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 16:29

Янукович раскрыл, как вел себя ЕС на переговорах с Украиной

Янукович обвинил ЕС в высокомерном поведении на переговорах с Украиной

Виктор Янукович Виктор Янукович Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению страны с Европейским союзом, будучи главой государства, однако европейские партнеры вели себя некорректно. Его слова прозвучали на фоне заявления президента России Владимира Путина о том, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО стали одной из причин текущего кризиса, передает РИА Новости.

Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским союзом, ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу — высокомерность проявляли, — сказал Янукович.

Ранее экс-президент Украины заявил, что вступление страны в НАТО станет катастрофой и дорогой в никуда. По его словам, подобный шаг может напрямую привести к гражданской войне внутри республики.

До этого Путин на пресс-конференции в рамках саммита ШОС заявил, что стремление Запада втянуть Украину в НАТО стало одной из ключевых причин кризиса. Российский президент напомнил, что в 2014 году в Киеве было устранено руководство, выступавшее против вступления в Альянс. По словам главы государства, подобные действия со стороны западных стран и самой Украины создают прямую угрозу безопасности России.

Украина
Евросоюз
переговоры
Виктор Янукович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищения 78 млн рублей
Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Раскрыты серьезные для ВСУ последствия нехватки ракет на комплексы Patriot
В небе над США столкнулись два самолета: сколько погибших, как это было
Президент Ирана лично проследит, чтобы партнерству с РФ ничего не мешало
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.