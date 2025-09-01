Российский музыкант хотел дать «возвышенный» концерт, но его опустили

В Серпухове полиция сняла с крыши певца Golden Boy (настоящее имя — Штефан Алтенбургер), который решил устроить импровизированный концерт, передает Telegram-канал Baza. На его выступление неожиданно собрались сотни зрителей.

Музыкант не первый раз выбирает козырьки жилых домов в качестве сцены, но в этот раз послушать его творчество пришли порядка 500 человек. В полиции массовый сбор расценили как нарушение общественного порядка. К месту происшествия подогнали пожарную лестницу, музыканта спустили вниз и посадили в патрульный автомобиль.

Известно, что молодой музыкант и блогер проживает в Серпухове. Он ведет небольшой Telegram-канал, где публикует свои стихи, а также время от времени выкладывает ролики с песнями и танцами.

Ранее концерт Надежды Кадышевой, прошедший 28 августа в Москве, вызвал бурю негодования у зрителей. По их словам, организация оказалась провальной: образовалась давка, не было контроля на входе, а билетов продали гораздо больше, чем позволяла площадка. Многие посетители так и не смогли занять свои места или даже увидеть сцену, а часть зрителей покинула мероприятие уже через 20 минут после начала.