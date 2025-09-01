«Притаксовывал»: односельчанка об обвиняемом в убийстве девушки на Алтае

37-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 18-летней девушки из села Троицкого Алтайского края, вернулся с СВО и имеет судимость, заявила в разговоре с NEWS.ru односельчанка погибшей. По ее словам, у него есть жена, дома он подрабатывал таксистом.

Он пришел с СВО, был судим за убийство, женат, трое детей, жена хорошая, в цветочном магазине работает, — сказала женщина.

Она добавила, что погибшая девушка накануне поссорилась с мужем и пошла в кафе «на эмоциях», до этого она не была замечена в похождениях по барам или злоупотреблении алкоголем. О ней в селе отзываются лишь положительно, молодая семья считалась благополучной.

С девушками сидели отдыхали, общались, он подсел к ним, вроде как он притаксовывал в свободное время, с ним могла и другая сесть. Что там пошло у них не так, непонятно, убил зверски и в речку бросил, — добавила собеседница NEWS.ru.

18-летняя мать четырехмесячного младенца 22 августа отправилась с подругами в кафе, где познакомилась с 37-летним односельчанином. Тот предложил подвезти девушку, после чего ее никто не видел. Родные забили тревогу. Спустя два дня тело девушки со следами изнасилования и убийства нашли в реке недалеко от села. Мужчина был последним, кто видел девушку, его задержали.