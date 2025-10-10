Для вкусной зимы: клюква на зиму с сахаром — рецепт проще некуда

Готовим клюквенный микс с цитрусовыми нотками и имбирным акцентом вместе с NEWS.ru. Ингредиенты: свежая или замороженная клюква — 1 кг, апельсины — 2 шт., свежий корень имбиря — 50–70 г, сахар — 1,2–1,5 кг.

Заготовка клюквы на зиму готовится так: промытые ягоды превращаем в пюре с помощью блендера. Так же поступаем с цитрусовыми дольками и имбирем без кожицы.

Потом вводим сахар, перемешиваем. Оставляем клюкву на пару часов при комнатной температуре. Не забываем периодически помешивать. Далее ягодную смесь распределяем по чистым банкам, укупориваем. Держим заготовку на зиму в прохладном месте.

