Земля на двое суток попадет под влияние космического явления РАН: Земля до 14 октября попадет под влияние корональной дыры

Солнечная коронарная дыра может спровоцировать магнитные бури уже в ближайшие дни, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ее воздействие достигнет планеты раньше прогноза, воздействие окажется продолжительным, но умеренным

Специалисты РАН сообщили, что влияние корональной дыры начнется уже во второй половине дня 12 октября, а не в начале недели, как предполагалось ранее. Это явление вызовет слабые геомагнитные возмущения.

Эксперты пояснили, что поскольку дыра расположена в районе солнечного экватора, поток плазмы неизбежно достигнет нашей планеты. Плоскость орбиты Земли примерно совпадает с плоскостью солнечного экватора. В этом районе и пройдет через два дня быстрый поток плазмы. Перескочить через него Земля не сможет.

Магнитные последствия этой солнечной аномалии будут ощущаться до вторника, 14 октября. Однако серьезных всплесков не прогнозируется, и бури ожидаются слабыми.

