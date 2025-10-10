Renault попал под «немилость» российского правительства

Правительство Российской Федерации ввело ограничительные меры в отношении французского автомобильного концерна Renault, указано на портале правовой информации. Документ включает компанию в перечень организаций, чья деятельность связана со сферой военно-технического сотрудничества.

Данное решение было принято кабинетом министров в рамках исполнения президентского указа «О применении ответных специальных экономических мер». На его основании правительство формирует перечни компаний из недружественных государств, в отношении которых действуют ограничения. Новые правила затрагивают все уровни.

Теперь федеральным, региональным и муниципальным структурам РФ, а также российским физическим и юридическим лицам будет запрещено совершать с Renault и ее дочерними компаниями какие бы то ни было сделки, включая внешнеторговые, — отмечено в сообщении.

Любые хозяйственные операции с французским автопроизводителем и его дочерними предприятиями оказываются под запретом для российских контрагентов. Важным следствием принятого постановления является также освобождение российских сторон от выполнения ранее взятых на себя финансовых и договорных обязательств перед компанией Renault.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) вынесла предварительный отказ французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака на территории России. Решение связано с формальными несоответствиями в поданной документации.