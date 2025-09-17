Renault предварительно отказали в намерениях на Россию из-за ошибки Роспатент пока не дал Renault возможность зарегистрировать товарный знак в РФ

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) вынесла предварительный отказ французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака на территории России. Решение связано с формальными несоответствиями в поданной документации.

Компания подавала заявку на регистрацию товарного знака «Reno» для производства и продажи автомобилей в октябре 2024 года. Согласно данным электронной базы Международного бюро ВОИС, у компании осталось несколько недель для предоставления ответа на уведомление экспертизы.

Есть относительные основания для отказа в регистрации товарного знака «Reno», а именно выявлен более ранний товарный знак, который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, — указала генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Противопоставленный знак принадлежит самой Renault. Однако в новой заявке указан адрес, не соответствующий данным в российских государственных реестрах.

Ранее сообщалось, что крупные международные корпорации, объявившие о приостановке деятельности в России, продолжают защищать свои товарные знаки в российском правовом поле. Эта стратегия является прагматичным подходом к защите бизнес-активов.