Экс-депутат Кожевникова назвала главный мотиватор учебы школьников

Экс-депутат Государственной думы, актриса Мария Кожевникова рассказала в интервью NEWS.ru, что главной мотивацией ребенка к школе является отношение учителя. Если педагогу удается завоевать уважение и любовь школьника, то это уже половина успеха, убеждена артистка, которая также является многодетной мамой.

У одного из моих сыновей-школьников очень хорошая учительница, и он бежит в школу с огромной радостью. Педагог создала теплые и уважительные отношения с учениками. <...> Даже уроки сын делает со словами, что «Кристина Михайловна просит, чтобы я учился хорошо», — расстраивать ее не хочет. На личностном моменте многое строится, — убеждена звезда сериала «Универ».

Она добавила, что также для детей в учебном году крайне важен режим дня. Ложиться спать школьникам, по ее мнению, нужно никак не позднее 21:30.

Режим дня важен, в 21:30 мы все в кровати. Если не успели доделать уроки, можем выполнить их утром, встав пораньше. Но для меня важно, чтобы дети вовремя засыпали, — подчеркнула собеседница.

Она также уточнила, что всем троим ее сыновьям-школьникам лучше всего дается математика. С русским языком и чтением обстоит похуже, приходится заниматься дополнительно, резюмировала собеседница.

