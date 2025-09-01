День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 16:10

Экс-депутат Кожевникова назвала главный мотиватор учебы школьников

Актриса Кожевникова назвала отношение учителя главной мотивацией детей к учебе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Экс-депутат Государственной думы, актриса Мария Кожевникова рассказала в интервью NEWS.ru, что главной мотивацией ребенка к школе является отношение учителя. Если педагогу удается завоевать уважение и любовь школьника, то это уже половина успеха, убеждена артистка, которая также является многодетной мамой.

У одного из моих сыновей-школьников очень хорошая учительница, и он бежит в школу с огромной радостью. Педагог создала теплые и уважительные отношения с учениками. <...> Даже уроки сын делает со словами, что «Кристина Михайловна просит, чтобы я учился хорошо», — расстраивать ее не хочет. На личностном моменте многое строится, — убеждена звезда сериала «Универ».

Она добавила, что также для детей в учебном году крайне важен режим дня. Ложиться спать школьникам, по ее мнению, нужно никак не позднее 21:30.

Режим дня важен, в 21:30 мы все в кровати. Если не успели доделать уроки, можем выполнить их утром, встав пораньше. Но для меня важно, чтобы дети вовремя засыпали, — подчеркнула собеседница.

Она также уточнила, что всем троим ее сыновьям-школьникам лучше всего дается математика. С русским языком и чтением обстоит похуже, приходится заниматься дополнительно, резюмировала собеседница.

Ранее актриса Анна Калашникова призналась, что в позапрошлом году ее сын Даниил подвергся травле в школе. Ребенка втянули в драку и сломали ему нос, пришлось даже делать операцию.

Телеведущая Лера Кудрявцева ранее поделилась кадрами с дочерью Марией, которая впервые идет в школу. В представленном ролике девочка наряжена к праздничной линейке.

Мария Кожевникова
образование
дети
школы
педагоги
Виктория Катаева
В. Катаева
