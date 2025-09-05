Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 18:33

В Гааге пообещали занять конструктивную позицию по военным для Украины

Министр Брекелманс: Гаага займет конструктивную позицию по отправке войск Киеву

Рубен Брекелманс Рубен Брекелманс Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Гаага займет «конструктивную позицию» в вопросе потенциальной отправки своих военных на Украину, заявил Algemeen Dagblad министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. Так он ответил на вопрос, может ли его страна сделать это для обеспечения безопасности после прекращения огня.

Брекелманс отметил, что европейские страны, а также США могут оказать содействие в такой миссии. Он добавил, что Нидерланды примут окончательное решение, когда наступит подходящий момент. Однако уже сейчас страна занимает конструктивную позицию по этому вопросу, подчеркнул министр.

Комментарий Брекелманса прозвучал после встречи участников так называемой «коалиции желающих», которую в Париже провели премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер по итогам переговоров заявил, что двадцать шесть стран взяли на себя обязательства по размещению сил сдерживания на Украине после установления режима прекращения огня.

Ранее в Киеве забили тревогу из-за отправки войск из Европы на Украину. Систему ПВО European Sky Shield здесь сочли более предпочтительной гарантией безопасности для страны.

