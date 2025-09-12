Стало известно, почему Израиль не решается бомбить Алжир MWM: российское оружие удерживает Израиль от ударов по Алжиру

Израиль избегает ударов по Алжиру из-за российского оружия, сообщает Military Watch Magazine. Аналитики подчеркнули, что ранее такая же сдерживающая роль России проявлялась в Сирии.

При наличии лишь небольшого количества современных [истребителей] F-35 на вооружении военный охват Израиля в первую очередь обеспечивался слабостью его противников, а не мощью его собственных возможностей, — отметил автор.

Израиль не решается атаковать Алжир. Это единственное государство в Северной Африке и на Ближнем Востоке, которое потратило значительные средства на современные системы ПВО от не западных поставщиков — Китая и России.

Сейчас Алжир располагает ЗРК С-300ПМУ-2, С-400 и HQ-9, истребителями Су-30МКА и Су-35, системами ПВО «Бук-М2» и самолетами МиГ-29М. Безопасность страны объясняется независимостью от поставок техники западного производства и значительными инвестициями в оборону.

В результате подавляющей зависимости от западного оборудования таких стран, как Саудовская Аравия, Иордания и Египет, и недостаточного инвестирования в возможности ПВО со стороны других стран, таких как Иран, Алжир остается единственной страной в регионе, чье воздушное пространство защищено от таких атак, — говорится в публикации.

Ранее власти Алжира подтвердили покупку истребителей пятого поколения Су-57Э у России, став первым экспортным заказчиком этой модели авиационной техники. Алжирские военные летчики прошли курсы подготовки по пилотированию самолетов.