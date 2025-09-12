Празднование Дня города в Москве
Детская писательница умерла от тяжелой аллергической реакции

Ушла из жизни лауреат премии Андерсена Ютта Бауэр

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известная немецкая детская писательница и иллюстратор Ютта Бауэр скончалась 10 сентября от тяжелой аллергической реакции, передает издание Boersenblatt. Лауреат премии имени Ганса Христиана Андерсена 2010 года умерла внезапно от анафилаксии в возрасте 67 лет.

Бауэр получила мировое признание как художник-иллюстратор, чьи работы отмечены высшей международной наградой в области детской литературы. Лауреатами этой премии были Астрид Линдгрен, Туве Янссон и Джанни Родари. Писательница окончила Колледж дизайна в Гамбурге и начинала карьеру в немецком журнале.

На русском языке с ее работами выходили книги «Ворчебрюзг», «Карл из телевизора», а также авторские работы «Однажды мама ругалась» и «Кот Леон. Воззвания Его Пушейшества».

Ранее стало известно о смерти диджея, продюсера и основателя лейбла Ensign Криса Хилла в возрасте 80 лет. Он был одной из ключевых фигур брит-фанка 1970–1980-х годов.

До этого в возрасте 80 лет скончалась Тамара Уржумова, прославившаяся ролью в фильме «На всю оставшуюся жизнь». В последние годы жизни артистка не появлялась на публике и вела уединенный образ жизни.

