Детская писательница умерла от тяжелой аллергической реакции

Известная немецкая детская писательница и иллюстратор Ютта Бауэр скончалась 10 сентября от тяжелой аллергической реакции, передает издание Boersenblatt. Лауреат премии имени Ганса Христиана Андерсена 2010 года умерла внезапно от анафилаксии в возрасте 67 лет.

Бауэр получила мировое признание как художник-иллюстратор, чьи работы отмечены высшей международной наградой в области детской литературы. Лауреатами этой премии были Астрид Линдгрен, Туве Янссон и Джанни Родари. Писательница окончила Колледж дизайна в Гамбурге и начинала карьеру в немецком журнале.

На русском языке с ее работами выходили книги «Ворчебрюзг», «Карл из телевизора», а также авторские работы «Однажды мама ругалась» и «Кот Леон. Воззвания Его Пушейшества».

