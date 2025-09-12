Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 19:32

Названо главное преимущество российского дрона «Упырь»

Военэксперт Леонков назвал дешевизну преимуществом дрона «Упырь»

Дрон «Упырь» Дрон «Упырь» Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Тактические дроны-камикадзе, применяемые в зоне проведения СВО, стараются делать из дешевых, но отвечающих техническим требованиям материалов, рассказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, найти этот баланс непросто, однако создателям отечественного БПЛА «Упырь» это удалось.

Дрон «Упырь» — один из самых дешевых ударных БПЛА тактического звена. Чем сложнее беспилотники, тем более неоправданным может оказаться соотношение цены самого аппарата и стоимости пораженной им цели. Находить этот баланс иногда трудно, но в случае с «Упырем» это удалось, — отметил Леонков.

Тенденция к удешевлению производства беспилотников, действующих в тактической зоне, становится все заметнее, отметил эксперт.

Именно там находятся основные силы противостоящих сторон. Там есть техника, логистика, места расположения личного состава, склады и так далее. Для дронов, которые действуют в тактической зоне, всегда найдется необходимое количество целей. А значит, таких БПЛА нужно много, — заключил аналитик.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу оценил возможности универсального патрульного корабля «Иван Папанин». Эксперт отметил, что этот ледокол способен не только преодолевать ледовые преграды, но и выполнять боевые задачи.

дроны
ВС РФ
ВСУ
БПЛА
Дмитрий Горин
Д. Горин
Павел Воробьев
П. Воробьев
