Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 17:55

Названы главные преимущества российского «Упыря», наводящего страх на ВСУ

Военэксперт Кнутов: главным преимуществом дрона «Упырь» является маневренность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главным преимуществом российского БПЛА-камикадзе «Упырь» является его высокая маневренность и способность перестраивать маршрут полета, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что это значительно затрудняет его перехват средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Главная особенность дрона «Упырь» состоит в том, что он, с одной стороны, очень маневренный, а, с другой стороны, есть возможность перестроить полет, что затрудняет воздействие на него РЭБ. Благодаря своим маневренным характеристикам он может уйти от дронов-перехватчиков ПВО ВСУ. Аппарат легко транспортировать и быстро запускать с любой позиции, — пояснил Кнутов.

Военэксперт отметил, что дрон, созданный энтузиастами, демонстрирует высокую эффективность в условиях специальной военной операции. По его словам, дальность полета БПЛА составляет шесть километров, а при использовании ретранслятора она может увеличиться до 12 километров.

«Упырь» — это небольшой квадрокоптер, FPV-дрон, который позволяет оператору управлять им с точки зрения пилота благодаря видео в реальном времени. Боевая часть не очень большая, от двух до четырех килограммов, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что «Упырь» прорвал оборону украинской армии в небе над Харьковской областью. Беспилотник пытался перехватить украинский дрон, но его попытки оказались тщетными.

дроны
ВСУ
беспилотники
ВС РФ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд ввел процедуру банкротства в отношении имущества немецкого автоконцерна
Канатная дорога убила несколько человек на Эльбрусе: что известно, жертвы
Политолог рассказал, за что Макрона могут посадить в тюрьму
В США оценили возможности российского боевого ледокола «Иван Папанин»
В ЦБ раскрыли, сколько в России проблемных кредитов
НАТО начинает ответную операцию после инцидента с дронами в Польше
В Польше возбудили уголовное дело после инцидента с дронами
Школьников опоили газировкой и привели к педофилу: юный сутенер на свободе
Ахматовцы заставили поплатиться оскорбившего спецназ бойца СВО
Аптечный бизнес принес Юлии Высоцкой сотни миллиардов рублей
Путин и моськи. Президент России стал кумиром на Западе: подробности
Набиуллина высказалась о росте тарифов ЖКХ
Юрист объяснил, как правильно платить налог на доходы по вкладам
«Учила вести дебаты»: Пугачева «помогла» Горбачеву развалить СССР?
В МИД высказались о сносе надгробий с могил советских солдат в Эстонии
Путин выступит на Форуме объединенных культур в Петербурге
Монолит или металлокаркас: что выбрать для коммерческого объекта?
«Извините за подробности»: популярный блогер жестко отравился в московском ресторане
В Госдуме подняли на смех идею США признать Россию спонсором терроризма
На Украине узнали, куда дели своих детей самые провоенные чиновники
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.