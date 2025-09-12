Названы главные преимущества российского «Упыря», наводящего страх на ВСУ

Главным преимуществом российского БПЛА-камикадзе «Упырь» является его высокая маневренность и способность перестраивать маршрут полета, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что это значительно затрудняет его перехват средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Главная особенность дрона «Упырь» состоит в том, что он, с одной стороны, очень маневренный, а, с другой стороны, есть возможность перестроить полет, что затрудняет воздействие на него РЭБ. Благодаря своим маневренным характеристикам он может уйти от дронов-перехватчиков ПВО ВСУ. Аппарат легко транспортировать и быстро запускать с любой позиции, — пояснил Кнутов.

Военэксперт отметил, что дрон, созданный энтузиастами, демонстрирует высокую эффективность в условиях специальной военной операции. По его словам, дальность полета БПЛА составляет шесть километров, а при использовании ретранслятора она может увеличиться до 12 километров.

«Упырь» — это небольшой квадрокоптер, FPV-дрон, который позволяет оператору управлять им с точки зрения пилота благодаря видео в реальном времени. Боевая часть не очень большая, от двух до четырех килограммов, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что «Упырь» прорвал оборону украинской армии в небе над Харьковской областью. Беспилотник пытался перехватить украинский дрон, но его попытки оказались тщетными.