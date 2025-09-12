В США оценили возможности российского боевого ледокола «Иван Папанин» NI: российский боевой ледокол «Иван Папанин» способен не только ломать лед

Универсальный патрульный корабль «Иван Папанин», являющийся первым российским боевым ледоколом, обладает способностью не только преодолевать ледовые преграды, заявил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу. Он отметил, что ледокол может выполнять и боевые задачи.

Будучи патрульным судном, он вооружен для борьбы с вражескими военными кораблями, хотя его вооружение несколько менее впечатляющее, чем у обычного крейсера, — говорится в сообщении.

Автор отметил, что «Иван Папанин» станет первым из четырех боевых ледоколов, разработанных по проекту 23550. Эти суда Военно-морской флот России намерен использовать для патрулирования своих территориальных вод в Арктике.

Обозреватель подчеркнул, что ледокол оснащен радиолокационной станцией МР-352 «Позитив», предназначенной для выявления воздушных и надводных угроз. Кроме того, на судне предусмотрена вертолетная площадка для размещения Ка-27, которые смогут выполнять противолодочные задачи.

Ранее сообщалось, что «Иван Папанин» был официально введен в состав ВМФ РФ. На торжественной церемонии подъема флага Военно-морского флота России в главной базе Северного флота присутствовало высшее командование военно-морских сил во главе с главнокомандующим.