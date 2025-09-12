Празднование Дня города в Москве
Набиуллина раскрыла, как изменились цены на жилье с 2020 года

Набиуллина: с 2020 года цены на жилье удвоились

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на жилье с 2020 года стали в два раза выше, а темпы строительства увеличились на 10%, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке 12 сентября 2025. Несмотря на рост доходов россиян, недвижимость не стала доступнее, заявила руководитель регулятора. Трансляция пресс-конференции доступна на странице банка «ВКонтакте».

Что мы видим? С начала 2020 года объемы строительства выросли на 10%, а цены — в два раза. В результате доступность жилья не выросла, даже несмотря на рост доходов населения, — заявила Набиуллина.

Ранее ЦБ понизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых. Это третье снижение подряд после того, как с октября 2024 года ставка держалась на рекордном уровне 21%.

Также депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что ипотеку под 6% можно оформить по семейной программе по договорам долевого участия или купли-продажи. По его словам, льготная ставка также распространяется на таунхаусы и частные дома от застройщиков или по договорам подряда с использованием эскроу-счетов.

