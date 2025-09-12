В Москве загорелся пивной завод «Очаково»

На заводе по производству пива «Очаково» вспыхнул трансформатор, передает Telegram-канал Mash. Предприятие расположено на улице Рябиновой.

Канал уточнил, что огонь, из-за которого поднялся едкий четный дым, удалось оперативно потушить. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, уточнили инсайдеры.

Ранее в Тамбове произошло возгорание в психиатрической больнице. Пять человек были доставлены в больницу с ожогами, два из них находятся в критическом состоянии. Пожар начался в палате на улице Московской. Около 50 пациентов и работников были экстренно эвакуированы из здания. Спасатели не исключили, что пожар мог быть спровоцирован действиями пациентов.

В Раменском прохожие спасли из горящего дома мужчину и девушку-инвалида, огонь охватил частный дом на Десантной улице. Погорельцев передали врачам скорой помощи. Никто из них не получил серьезных травм. Прибывшие на вызов огнеборцы через некоторое время потушили возгорание. Однако от загоревшейся постройки практически ничего не осталось.