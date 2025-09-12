Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 19:45

Куда сходить в Москве в выходные 13–14 сентября: День города и динозавры

Куда сходить в Москве в выходные Куда сходить в Москве в выходные Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В этот уик-энд Москва отмечает очередной день рождения, поэтому афиша города полна самых разных событий, в том числе бесплатных. Но если вы не любите массовые мероприятия, мы подготовили список более уютных и интересных событий: здесь выставки, ярмарки и спектакли, которые стоит посетить 13 и 14 сентября. Рассказываем, куда сходить с девушкой, как интересно отдохнуть с ребенком и где купить произведения современных художников.

Куда сходить в Москве 13 и 14 сентября с девушкой: древний собор, Розенбаум и Есенин

С девушкой советуем сходить на фестиваль «Любой из нас хоть чуточку Есенин», который организует музей поэта. Мероприятия продлятся до конца месяца, и в его программу вошли десятки разных событий на нескольких площадках. В воскресенье, например, можно будет посмотреть спектакль-дуэт «Песнь о собаке» на ВДНХ.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если любите современное искусство, отправляйтесь на специализированную ярмарку Cosmoscow в «Тимирязев центре»: тут можно будет увидеть необычные инсталляции, побывать на лекциях и дискуссиях. А для фанатов истории пришло время сходить в Москве в Музей архитектуры им. А. В. Щусева. Тут недавно открылась выставка, которая посвящена древнему Георгиевскому собору в Суздале, который серьезно пострадал еще во время татаро-монгольского нашествия. В экспозиции попытались реконструировать его оригинальный облик.

В Театре эстрады показывают новый мюзикл «Вальс-бостон», в основу которого легли песни Александра Розенбаума. Еще одна премьера в «Москонцерт Холле»: сходить сюда можно с девушкой, чтобы посмотреть новую версию классического балета «Ромео и Джульетта». Театр на Бронной предлагает постановку Константина Богомолова «Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши». А в репертуаре Театра им. Пушкина — комедия «Плохие хорошие» по произведению Оскара Уайльда.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 13–14 сентября: динозавры, подводный мир и симфоническая музыка

С ребенком сходить советуем на экскурсию «В мире древних животных» в Дарвиновский музей, чтобы узнать, кто обитал на нашей планете миллионы лет назад, кроме динозавров, и кто из этих существ был предком современных животных. В этом же учреждении советуем сходить на новую выставку: во время фестиваля «Дикий подводный мир» покажут фотографии подводных обитателей.

«Зарядье» приглашает детей и родителей на специальный концерт «Учат в школе…», приуроченный к началу учебного года. В программе — узнаваемые мелодии из известных кинофильмов.

Посетители осматривают экспозицию в Дарвиновском музее Посетители осматривают экспозицию в Дарвиновском музее Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

В ТЮЗе идет веселая сказка «Кошкин дом» по произведениям Самуила Маршака, Театр на Бронной показывает «Кентервильское привидение», а Театр Роста — «Сказки Пушкина».

День города в Москве — хороший повод сходить с ребенком в зоопарк. К тому же тут запланирована интересная программа: организаторы обещают концерт, мастер-классы, экскурсии и интерактивные спектакли.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: не только День города

Основные бесплатные мероприятия этого уик-энда связаны с Днем города Москвы. В 2025 году столица отметит 878-летие, и по этому поводу запланированы, например, концерты на Поклонной горе и в кинопарке «Москино», кинопоказы в Саду им. Баумана. На Патриарших прудах покажут очень необычное представление: смотрите бесплатно балет на воде с номерами из известных постановок. На ВДНХ можно будет посетить конный церемониал, фестиваль науки, пройти мастер-классы.

Куда еще сходить бесплатно в выходные? В субботу в городе пройдет Московский осенний велофестиваль: участвовать может любой желающий, правда, потребуется предварительная регистрация.

Дом Гоголя приглашает 13 сентября на бесплатную экскурсию: сходите, чтобы пройтись по Москве писателя, знаковым для него местам. А в Таганский парк можно отправиться, чтобы послушать военные оркестры в рамках фестиваля «Военные оркестры в парках».

Еще 13 и 14 сентября по предварительной регистрации можно бесплатно сходить в Музей Москвы, чтобы познакомиться с тем, как развивался город, на экспозиции «История Москвы».

День города в Москве в 2025 году: афиша мероприятий и история праздника в отдельном большом материале на нашем сайте.

Москва
афиша
развлечения
День города
театры
концерты
музеи
дети
экскурсии
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач спас пациента в коме, остановив изъятие органов
Как выбрать резиновые сапоги: секрет комфорта и стиля в любую погоду
Балицкий заявил о предотвращенной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Третий погибший при обрыве на Эльбрусе оказался жителем Москвы
Коллеги по цеху навестили задержанную с наркотиками Аглаю Тарасову
ВС России сбили 16 украинских дронов над двумя регионами
Житель Казахстана насмерть забил собственного отца
Скончался сценарист криминального сериала «Зона»
Юрист объяснила, от чего зависит ставка налога на вклады за 2024 год
Многотонная бетономешалка протаранила троих подростков на питбайках
Детская писательница умерла от тяжелой аллергической реакции
Зеленский в бешенстве, откуда 30 дронов атаковали Петербург: что дальше
Врач раскрыла, когда лучше прививать детей от гриппа
В Москве загорелся пивной завод «Очаково»
Увеличилось число погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
Куда сходить в Москве в выходные 13–14 сентября: День города и динозавры
Руководитель «Хора Турецкого» перенес тяжелую операцию
ВСУ сравнили с немецкими войсками перед поражением в Первой мировой
Набиуллина раскрыла, как изменились цены на жилье с 2020 года
Страна ЕС допустила бойкот «Евровидения» в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.