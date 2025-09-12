Куда сходить в Москве в выходные 13–14 сентября: День города и динозавры

Куда сходить в Москве в выходные 13–14 сентября: День города и динозавры

В этот уик-энд Москва отмечает очередной день рождения, поэтому афиша города полна самых разных событий, в том числе бесплатных. Но если вы не любите массовые мероприятия, мы подготовили список более уютных и интересных событий: здесь выставки, ярмарки и спектакли, которые стоит посетить 13 и 14 сентября. Рассказываем, куда сходить с девушкой, как интересно отдохнуть с ребенком и где купить произведения современных художников.

Куда сходить в Москве 13 и 14 сентября с девушкой: древний собор, Розенбаум и Есенин

С девушкой советуем сходить на фестиваль «Любой из нас хоть чуточку Есенин», который организует музей поэта. Мероприятия продлятся до конца месяца, и в его программу вошли десятки разных событий на нескольких площадках. В воскресенье, например, можно будет посмотреть спектакль-дуэт «Песнь о собаке» на ВДНХ.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если любите современное искусство, отправляйтесь на специализированную ярмарку Cosmoscow в «Тимирязев центре»: тут можно будет увидеть необычные инсталляции, побывать на лекциях и дискуссиях. А для фанатов истории пришло время сходить в Москве в Музей архитектуры им. А. В. Щусева. Тут недавно открылась выставка, которая посвящена древнему Георгиевскому собору в Суздале, который серьезно пострадал еще во время татаро-монгольского нашествия. В экспозиции попытались реконструировать его оригинальный облик.

В Театре эстрады показывают новый мюзикл «Вальс-бостон», в основу которого легли песни Александра Розенбаума. Еще одна премьера в «Москонцерт Холле»: сходить сюда можно с девушкой, чтобы посмотреть новую версию классического балета «Ромео и Джульетта». Театр на Бронной предлагает постановку Константина Богомолова «Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши». А в репертуаре Театра им. Пушкина — комедия «Плохие хорошие» по произведению Оскара Уайльда.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 13–14 сентября: динозавры, подводный мир и симфоническая музыка

С ребенком сходить советуем на экскурсию «В мире древних животных» в Дарвиновский музей, чтобы узнать, кто обитал на нашей планете миллионы лет назад, кроме динозавров, и кто из этих существ был предком современных животных. В этом же учреждении советуем сходить на новую выставку: во время фестиваля «Дикий подводный мир» покажут фотографии подводных обитателей.

«Зарядье» приглашает детей и родителей на специальный концерт «Учат в школе…», приуроченный к началу учебного года. В программе — узнаваемые мелодии из известных кинофильмов.

Посетители осматривают экспозицию в Дарвиновском музее Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

В ТЮЗе идет веселая сказка «Кошкин дом» по произведениям Самуила Маршака, Театр на Бронной показывает «Кентервильское привидение», а Театр Роста — «Сказки Пушкина».

День города в Москве — хороший повод сходить с ребенком в зоопарк. К тому же тут запланирована интересная программа: организаторы обещают концерт, мастер-классы, экскурсии и интерактивные спектакли.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: не только День города

Основные бесплатные мероприятия этого уик-энда связаны с Днем города Москвы. В 2025 году столица отметит 878-летие, и по этому поводу запланированы, например, концерты на Поклонной горе и в кинопарке «Москино», кинопоказы в Саду им. Баумана. На Патриарших прудах покажут очень необычное представление: смотрите бесплатно балет на воде с номерами из известных постановок. На ВДНХ можно будет посетить конный церемониал, фестиваль науки, пройти мастер-классы.

Куда еще сходить бесплатно в выходные? В субботу в городе пройдет Московский осенний велофестиваль: участвовать может любой желающий, правда, потребуется предварительная регистрация.

Дом Гоголя приглашает 13 сентября на бесплатную экскурсию: сходите, чтобы пройтись по Москве писателя, знаковым для него местам. А в Таганский парк можно отправиться, чтобы послушать военные оркестры в рамках фестиваля «Военные оркестры в парках».

Еще 13 и 14 сентября по предварительной регистрации можно бесплатно сходить в Музей Москвы, чтобы познакомиться с тем, как развивался город, на экспозиции «История Москвы».

