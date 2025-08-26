Кадыров отправил в зону СВО пятерых ближайших товарищей Кадыров направил в Мариуполь 1000 FPV-дронов и 100 коптеров

Глава Чечни Рамзан Кадыров направил пятерых своих ближайших соратников в зону спецоперации, о чем сообщил в своем Telegram-канале. Их задача — доставить помощь российским бойцам.

В Мариуполь Донецкой Народной Республики по поручению руководства были направлены несколько значимых фигур. Среди них депутат Госдумы Адам Делимханов, председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов и его заместитель Абузайд Висмурадов. Также в поездку отправились командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов и министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Представители окружения Кадырова посетили позиции российских военных и передали им помощь от фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В нее вошли 100 единиц автотранспорта, модифицированного под нужды армии, 1000 FPV-дронов, 100 коптеров, а также иное необходимое оборудование. От Общероссийского народного фронта также дополнительно поступило 10 автомобилей.

Помимо всего, во время поездки состоялась встреча с военными, обеспечивающими безопасность на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Возглавлял встречу помощник Кадырова Ваха Геремеев. Отмеченные бойцы получили награды.

Ранее Кадыров сообщил о новой группе добровольцев, отправившихся в зону специальной военной операции. Контрактники вылетели из аэропорта Грозный 6 августа после интенсивной подготовки в университете спецназа.