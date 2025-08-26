Названа страна, где можно сделать смертельное селфи

Индия оказалась самой опасной страной для любителей делать селфи, передает The New York Post со ссылкой на исследования юридической фирмы The Barber Law Firm. На долю этого фактора приходится 42,1% всех случаев, связанных с созданием личных фотографий.
Из 271 зарегистрированного несчастного случая 214 закончились гибелью людей, а 57 человек получили ранения.
Второе место по числу инцидентов заняли Соединенные Штаты Америки, где произошло 45 случаев, из них 37 с жертвами и восемь с травмами. Россия заняла третье место в списке стран с наибольшим числом случаев гибели при создании селфи — 18 смертельных исходов и один пострадавший.
Падение с высоты остается одной из главных причин смертельных случаев по всему миру, составляя 46% от общего числа инцидентов.
Крис Барбер, главный юрист компании The Barber Law Firm, отметил, что исследование показало тревожную тенденцию: стремление к признанию в социальных сетях может привести к опасным последствиям. Он добавил, что, по его мнению, идеальное фото не стоит такого риска.
Ранее в Челябинской области 17-летняя девушка сорвалась со 100-метровой скалы на горе Маяк в городе Юрюзани, пытаясь сделать селфи. По предварительным данным, причиной падения стало ухудшение здоровья, из-за которого нарушилась координация движений.