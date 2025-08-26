День знаний — 2025
26 августа 2025 в 20:31

Названа страна, где можно сделать смертельное селфи

NYP: Индия является самой опасной страной в мире для селфи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Индия оказалась самой опасной страной для любителей делать селфи, передает The New York Post со ссылкой на исследования юридической фирмы The Barber Law Firm. На долю этого фактора приходится 42,1% всех случаев, связанных с созданием личных фотографий.

Из 271 зарегистрированного несчастного случая 214 закончились гибелью людей, а 57 человек получили ранения.

Второе место по числу инцидентов заняли Соединенные Штаты Америки, где произошло 45 случаев, из них 37 с жертвами и восемь с травмами. Россия заняла третье место в списке стран с наибольшим числом случаев гибели при создании селфи — 18 смертельных исходов и один пострадавший.

Падение с высоты остается одной из главных причин смертельных случаев по всему миру, составляя 46% от общего числа инцидентов.

Крис Барбер, главный юрист компании The Barber Law Firm, отметил, что исследование показало тревожную тенденцию: стремление к признанию в социальных сетях может привести к опасным последствиям. Он добавил, что, по его мнению, идеальное фото не стоит такого риска.

Ранее в Челябинской области 17-летняя девушка сорвалась со 100-метровой скалы на горе Маяк в городе Юрюзани, пытаясь сделать селфи. По предварительным данным, причиной падения стало ухудшение здоровья, из-за которого нарушилась координация движений.

Индия
селфи
трагедии
несчастные случаи
Дальше
