Бойня с наемниками, котел ВСУ: ситуация на фронтах СВО вечером 26 августа

Российские военные наступают в зоне специальной военной операции и добиваются успехов, сообщают военкоры. Какая складывается ситуация в зоне СВО вечером 26 августа, где произошла бойня ВС РФ с иностранными наемниками, где ВСУ почти взяли в котел?

Ситуация на фронтах СВО вечером 26 августа

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Запорожском направлении идут ожесточенные бои в районе Плавней и Степногорска, есть тактические успехи.

«С Угледарского направления сообщают о продвижении ВС РФ со стороны Темировки в сторону Новоивановки. В районе Запорожского наши двинулись в сторону Новониколаевки. Ожесточенные бои идут в районе Камышевахи. Ресурсы противника признали контроль ВС РФ над селом Вороное. В районе Искры и Зеленого Гая продолжаются бои. По данным с мест, противник контратакует в районе Филии», — говорится в публикации.

По данным политика, на Покровском участке, в районе Удачного, продолжаются бои в северной части села, также идут бои в Леонтовичах и Троянде. На северном охвате ВС РФ продолжают штурм Родинского, идут схватки в районе Шахово.

«На Константиновском направлении бои идут севернее Полтавки в направлении Софиевки. Продолжается наступление ВС РФ в районе Плещеевки и Александро-Шультино. На Северском участке — позиционные бои в районе Выемок и Серебрянки. На Краснолиманском направлении идут тяжелые бои за Шандриголово. Ресурсы противника сообщают, что положение ВСУ в Кременских лесах все хуже. ВС РФ теснят врага к берегу реки Северский Донец и смещаются в сторону Дроновки», — пишет автор канала.

По информации Царева, на Купянском направлении идут упорные сражения в районе Соболевки и Петропавловки, а со стороны Кучеровки российские ДРГ заходят на территорию Купянска с востока.

«На Харьковском направлении ВС РФ атакуют в южной части Волчанска и западнее Синельниково. В Сумском приграничье противник контратаковал в районе Андреевки. В Юнаковке продолжается изматывающее сражение — у наших есть тактические успехи», — заключил политик.

ВС РФ загнали бойцов 119-й бригады теробороны ВСУ Украины в клещи в районе Серебрянского лесничества, сообщили силовые структуры.

«Войска Западной группировки сейчас продвинулись в направлении реки Северский Донец, замыкая окружение остатков находящейся там 119-й бригады теробороны ВСУ. Наступление поддерживают тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники», — источники агентства.

Штурмовые подразделения российской группировки «Днепр» столкнулись в зоне СВО с иностранными наемниками из Польши и Румынии, сообщил десантник с позывным Зема. В ходе стрелкового боя российские бойцы идентифицировали противника по иностранной речи. Военный особо подчеркнул разницу в мотивации между наемниками и российскими солдатами.

«Мое подразделение сталкивалось в стрелковом бою с поляками, наречие польское, и с румынами. <…> Да, слышны были разговоры, речь иностранная», — сказал Зема.

По его оценке, уровень морально-психологического состояния иностранных бойцов крайне низкий. Он заявил, что наемники воюют только из-за денег без какой-либо идеологической основы.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил NEWS.ru, что иностранные наемники ВСУ жестко конкурируют за деньги и в случае реальной опасности бегут с фронта.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«[Иностранные наемники в ВСУ] участвуют в боях за деньги и постоянно жужжат украинским командирам, надоедают, что денег нужно больше. Они очень серьезно конкурируют между собой: поляки с немцами, немцы с колумбийцами, колумбийцы с румынами, они все время пытаются получить какие-то выгоды, больше денег, и важно, конечно, дорожить своей жизнью. Так или иначе им очень часто приходится отправляться на родину в мешках из-под мусора. Если они чувствуют, что на фронте жарко, они стараются смываться под любым видом, выдумывают себе болезнь, расторгают контракт и бегут домой», — сказал Баранец.

Наемники пытаются навязывать украинскому командованию свои условия, отказываясь выполнять некоторые задачи, и нередко происходят перестрелки с участием наркозависимых иностранцев, отметил Баранец.

«Украина платит не всем одинаково, у них есть свои наемники, которые „ближе к телу“, те же поляки, чехи или румыны. А те, кто приехал из Южной Америки, якобы и так на наркотиках много зарабатывают», — заключил Баранец.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист



Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше

Добавили к сроку: педофил не смог уйти на СВО с помощью взятки