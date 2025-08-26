День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 18:55

Командиры ВСУ помогают криминалу обворовывать своих бойцов

ТАСС: командиры ВСУ сотрудничают с криминалом для грабежа военнослужащих

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Командиры штурмовых подразделений ВСУ в сговоре с местными властями и криминальными кругами участвуют в схемах по изъятию имущества у бойцов, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Известно о двух случаях, где они просчитались, ошибочно выдав своих подчиненных за погибших или пропавших.

В основном это те, у кого нет родственников, которые могли бы претендовать на квартиры и другое движимое или недвижимое имущество военных. Мошенничеству содействуют местные органы власти и криминал, — отметил собеседник агентства.

Так, по его словам, во Львовской области военнослужащий десантно-штурмовых войск Михаил Савчук после ранения обнаружил снесенный дом и проданный земельный участок. В Днепре другой боец штурмового подразделения вернулся на дачу, но наткнулся на смененные замки и пропавшее имущество. Пострадавших военных объединяет служба в штурмовых войсках и отсутствие родственников.

Ранее 21-летний россиянин Алексей Герасимов, сначала сбежавший на Украину, а после переданный Киевом в рамках обмена, рассказал, что ВСУ превратили снабжение и потери в своих рядах в прибыльный бизнес. Также перебежчик рассказал о случаях современного рабства. В частности, бойцов ВСУ, у которых заканчивался контракт на военную службу, зачастую насильно удерживали на территории батальона, отметил он.

ВСУ
военные
криминал
ограбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет неожиданно разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко
Что делать, чтобы не лишиться земельного участка?
Кадыров отправил в зону СВО пятерых ближайших товарищей
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.