Командиры ВСУ помогают криминалу обворовывать своих бойцов

Командиры штурмовых подразделений ВСУ в сговоре с местными властями и криминальными кругами участвуют в схемах по изъятию имущества у бойцов, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Известно о двух случаях, где они просчитались, ошибочно выдав своих подчиненных за погибших или пропавших.

В основном это те, у кого нет родственников, которые могли бы претендовать на квартиры и другое движимое или недвижимое имущество военных. Мошенничеству содействуют местные органы власти и криминал, — отметил собеседник агентства.

Так, по его словам, во Львовской области военнослужащий десантно-штурмовых войск Михаил Савчук после ранения обнаружил снесенный дом и проданный земельный участок. В Днепре другой боец штурмового подразделения вернулся на дачу, но наткнулся на смененные замки и пропавшее имущество. Пострадавших военных объединяет служба в штурмовых войсках и отсутствие родственников.

Ранее 21-летний россиянин Алексей Герасимов, сначала сбежавший на Украину, а после переданный Киевом в рамках обмена, рассказал, что ВСУ превратили снабжение и потери в своих рядах в прибыльный бизнес. Также перебежчик рассказал о случаях современного рабства. В частности, бойцов ВСУ, у которых заканчивался контракт на военную службу, зачастую насильно удерживали на территории батальона, отметил он.