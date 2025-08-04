ВСУ превратили снабжение и потери в своих рядах в прибыльный бизнес, сообщил в разговоре с LIFE.ru 21-летний россиянин Алексей Герасимов, сначала сбежавший на Украину, а после переданный Киевом в рамках обмена. Также перебежчик рассказал о случаях современного рабства. В частности, бойцов ВСУ, у которых заканчивался контракт на военную службу, зачастую насильно удерживали на территории батальона, отметил он.

Те же поставки обмундирования закупают в большем объеме, чем нужно. Есть погибшие и раненые — их можно списать, завезти новых, получить на них деньги, еду, форму, и все это потом продать. Это бизнес. За людей, которые умирают, получают деньги, — объяснил собеседник издания.

Ранее десантник Костромского полка с позывным Куба сообщил, что при взятии Часова Яра армии России пришлось уничтожать не только военных ВСУ, но и иностранных наемников, в том числе из США и Польши. По его словам, солдаты не только стреляли, но и закидывали противника гранатами. Он добавил, что украинские военнослужащие пытались избежать столкновений с ВС РФ, стремились отступить.