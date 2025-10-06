Украинцы якобы наслаждаются жизнью несмотря на конфликт с Россией, заявил глава назначенной Киевом Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию «Главком». Чиновник обратил внимание на то, как живут люди в тех странах Ближнего Востока, где также идут боевые действия, и отметил, что на Украине люди ходят в караоке, рестораны и на концерты.

Сравните, как живут во время войны в Афганистане, Йемене или Палестине. Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны, — отметил Ким.

При этом он добавил, что между жизнью вблизи линии фронта и жизнью в глубоком тылу существует большая разница. По мнению чиновника, со временем этот разрыв будет только расти.

Ранее Ким отмечал, что украинский конфликт закончится в промежутке от двух месяцев до года. По его словам, завершение СВО дипломатическим путем — это вполне осуществимый сценарий.

До этого бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина может сохранить свою государственность, признав нейтральный статус. Также это может стать возможным при установлении добрососедских отношений с Россией и Белоруссией.