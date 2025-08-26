День знаний — 2025
26 августа 2025 в 17:18

«На фронте жарко»: раскрыты особенности иностранных наемников ВСУ

Баранец заявил о жесткой конкуренции среди иностранных наемников ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Среди иностранных наемников ВСУ наблюдается жесткая конкуренция из-за денег, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. При этом, по его словам, иностранцы дорожат своей жизнью, так что бегут с фронта, если ситуация обостряется.

[Иностранные наемники в ВСУ] участвуют в боях за деньги и постоянно жужжат украинским командирам, надоедают, что денег нужно больше. Они очень серьезно конкурируют между собой: поляки с немцами, немцы с колумбийцами, колумбийцы с румынами, они все время пытаются получить какие-то выгоды, больше денег, и важно, конечно, дорожить своей жизнью. Так или иначе им очень часто приходится отправляться на родину в мешках из-под мусора. Если они чувствуют, что на фронте жарко, они стараются смываться под любым видом, выдумывают себе болезнь, расторгают контракт и бегут домой, — сказал Баранец.

Он отметил, что наемники пытаются навязывать украинскому командованию свои условия, например не выполняют невыгодные им задачи. Кроме того, по словам собеседника, нередко происходят перестрелки с участием наркозависимых иностранцев.

Украина платит не всем одинаково, у них есть свои наемники, которые «ближе к телу», те же поляки, чехи или румыны. А те, кто приехал из Южной Америки, якобы и так на наркотиках много зарабатывают, — добавил Баранец.

Ранее газета The New York Times сообщила, что военнослужащие ВС России уничтожили в Кировоградской области Украины более 10 иностранных наемников. По словам очевидцев, на земле возле атакованного объекта лежали по меньшей мере 15 погибших солдат и более 100 раненых. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

