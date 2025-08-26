Добавили к сроку: педофил не смог уйти на СВО с помощью взятки

В Костроме вынесли еще один приговор педофилу-насильнику, который участвовал в совращении детей вместе с убийцами пятилетней Вероники Николаевой. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Хотел утаить статью за 15 тысяч рублей

В 2023 году сообщника Вадима Белякова и Дениса Герасимова осудили на 18 лет и отправили в колонию строгого режима.

В мае 2025 года осужденный попытался подкупить сотрудника УФСИН, чтобы тот помог ему уехать в зону проведения СВО, передает телеканал LOGOS. Для этого было необходимо скрыть, по какой статье 29-летний костромич попал за решетку. По данным управления СКР, мужчина предложил сотруднику ФСИН 15 тысяч рублей, но тот предупредил его о незаконности действий. Несмотря на это, педофил перевел сотруднику через родственников 10 тысяч рублей.

«Сотрудник УФСИН предупредил осужденного об уголовной ответственности за дачу взятки и сообщил о данном факте в отдел собственной безопасности. В последующем, реализуя задуманное, осужденный через родственников, не осведомленных о его преступных намерениях, перевел часть взятки в размере 10 000 рублей на банковскую карту должностного лица. Факт передачи взятки был задокументирован сотрудниками ОСБ УФСИН России по Костромской области», — сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Против педофила завели новое уголовное дело. Суд признал его виновным в даче взятки и назначил еще 2 года и 8 месяцев заключения в колонии.

Пара педофилов

4 января 2022 года в Костроме пропала пятилетняя Вероника Николаева, позднее ее тело нашли в одном из общежитий. В поисках принимали участие десятки волонтеров.

Вскоре были задержаны подозреваемые — ими оказались Денис Герасимов и Вадим Беляков. Герасимов был ранее судим за совращение ребенка и распространение детской порнографии.



Герасимову было 44 года на момент вынесения приговора, а Белякову — 24 года. Известно, что они неоднократно завлекали к себе в комнату общежития мальчиков и домогались их.

Мужчина, осужденный за взятку, участвовал с ними в растлении детей, но он не причастен к убийству Вероники Николаевой. Однако выйти на него смогли лишь после убийства девочки, когда взяли в оборот пару педофилов.

Насиловал детей родственников

Имя подельника Герасимова и Белякова не оглашалось в СМИ. Aif.ru писал, что ему на момент задержания было 27 лет и его уголовное дело рассматривалось отдельно.

Известно, что жертвами педофила стали двое мальчиков — сыновья его родственников. Вместе с ним над детьми издевались Герасимов и Беляков.

