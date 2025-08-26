Раскрыто, когда в торговых сетях появятся «российские полки» Законопроект о «российской полке» может вступить в силу с 1 марта 2026 года

Закон о «российской полке», устанавливающий минимальные квоты на размещение отечественных товаров в торговых сетях, может начать действовать с 1 марта 2026 года. Соответствующий законопроект опубликован Минпромторгом РФ на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, розничные сети обязаны выделять часть полочного пространства под российские непродовольственные товары. Требование касается доли товаров отечественного производства в общей длине фасадов торгового оборудования, обращенных к покупателю.

