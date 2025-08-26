День знаний — 2025
26 августа 2025 в 20:43

Раскрыто, когда в торговых сетях появятся «российские полки»

Законопроект о «российской полке» может вступить в силу с 1 марта 2026 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Закон о «российской полке», устанавливающий минимальные квоты на размещение отечественных товаров в торговых сетях, может начать действовать с 1 марта 2026 года. Соответствующий законопроект опубликован Минпромторгом РФ на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, розничные сети обязаны выделять часть полочного пространства под российские непродовольственные товары. Требование касается доли товаров отечественного производства в общей длине фасадов торгового оборудования, обращенных к покупателю.

Ранее Центральный банк издал новые обязательные требования для кредитных организаций относительно информирования клиентов. Согласно новым правилам, банки должны подробно разъяснять клиентам причины блокировки карт или приостановления операций.

До этого Минсельхоз России подготовил поправки в закон о торговле, которые касаются долгосрочных контрактов на поставку ряда продуктов. Законопроект направлен на сдерживание цен. Согласно материалу, поставщики и торговые сети будут сами договариваться о стоимости.

