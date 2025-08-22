Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 19:45

Кадырову вручили важную награду

Шадаев наградил Кадырова за повышение цифровой грамотности школьников

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев наградил главу Чечни Рамзана Кадырова за вклад в повышение цифровой грамотности школьников республики в 2024–2025 учебном году, говорится в Telegram-канале руководителя республики. Церемония состоялась во время презентации нового парка общественного автотранспорта, приуроченного к 74-й годовщине со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова.

За значительный вклад региона в развитие системы профориентации и повышение уровня цифровой грамотности учащихся в 2024–2025 учебном году награждается Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики, — говорится в опубликованном главой Чечни ролике.

Ранее глава правительства республики Магомед Даудов сообщил, что Аймани Кадырова, мать руководителя Чечни и президент фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, была удостоена высшей региональной награды. По указу губернатора Владимира Сальдо ей вручен орден «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Областные власти отметили весомый вклад Кадыровой в развитие военного взаимодействия и ее помощь в решении задач, стоящих в период проведения специальной военной операции на территории региона.

Рамзан Кадыров
награды
школьники
Чечня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Список профессий для альтернативной службы может расшириться
На Кубани осудили сжегшего паспорт блогера
Билетер или уборщица: кем будут трудиться в РФ Галкин, Хаматова, Макаревич
Легкая икра из кабачков без масел и консервантов
Трамп усомнился в успехе переговоров Путина и Зеленского
Российскому экс-чиновнику сменили условный срок на колонию строгого режима
Трамп заявил о новых планах по Украине
Трамп предположил, что не предпримет действий по ситуации вокруг Украины
Трамп раскрыл обстоятельства повторного визита Путина в США
Нарколог предупредила о вреде однократного употребления алкоголя
Раскрыто, чем жертвует командование ВСУ ради красивых кадров
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в войну
У россиянина нашли сразу три вида рака после обморока на работе
«Я очень зол!» Зеленский снова довел Трампа до бешенства, что случилось
Шедевр в литровой банке: как замариновать огурчики хрустящими?
В российских школах появится новый предмет
«Ахмат» вдевятером вырвал ничью в матче с «Оренбургом»
Глава офиса Зеленского и госсекретарь США обсудили безопасность Украины
«Чешут руки»: Евросоюз обвинили в поддержке украинских ударов по «Дружбе»
Одна оплошность стоила американцу дома
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.