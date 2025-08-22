Кадырову вручили важную награду

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев наградил главу Чечни Рамзана Кадырова за вклад в повышение цифровой грамотности школьников республики в 2024–2025 учебном году, говорится в Telegram-канале руководителя республики. Церемония состоялась во время презентации нового парка общественного автотранспорта, приуроченного к 74-й годовщине со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова.

За значительный вклад региона в развитие системы профориентации и повышение уровня цифровой грамотности учащихся в 2024–2025 учебном году награждается Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики, — говорится в опубликованном главой Чечни ролике.

Ранее глава правительства республики Магомед Даудов сообщил, что Аймани Кадырова, мать руководителя Чечни и президент фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, была удостоена высшей региональной награды. По указу губернатора Владимира Сальдо ей вручен орден «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Областные власти отметили весомый вклад Кадыровой в развитие военного взаимодействия и ее помощь в решении задач, стоящих в период проведения специальной военной операции на территории региона.