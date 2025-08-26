Стало известно, что предложили США Украине в качестве гарантий безопасности

США предложили Украине в качестве гарантий безопасности разместить на ее территории американские военные самолеты и предоставить разведданные, передает Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников. Кроме того, страны Европы уже подготовили вариант условий урегулирования.

В материале сказано, что ранее Вашингтон заявил о готовности передать украинской стороне свои средства сбора информации, наблюдения, управления и системы ПВО, чтобы поддержать военный контингент так называемой коалиции желающих.

Издание уточняет, что европейские страны уже подготовили предварительный вариант соглашения по урегулированию конфликта. В документе предусмотрено создание демилитаризованной зоны с нейтральными миротворцами, согласованными с Киевом и Москвой.

За пределами этой зоны планируется разместить украинские войска с натовским оружием. Однако часть лидеров Европы выражает опасения и выступает против такого развития событий. Они считают, что эти рискованные шаги могут привести к масштабному противостоянию в будущем.

Ранее стало известно, что Украина готова вывести войска из Донбасса в обмен на международные гарантии безопасности, включая поддержку США и военный контингент Европы. Такое решение рассматривается как способ снизить давление со стороны Вашингтона. При этом президент Украины Владимир Зеленский оказался перед выбором между уступками, которые поддерживают не все украинцы, и негативной реакцией главы Белого дома Дональда Трампа.