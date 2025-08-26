Необычная зимняя заготовка из баклажанов с орехами

Два килограмма фиолетовых баклажанов запеките целиком в духовке до угольной корочки, очистите от кожицы и превратите мякоть в нежное пюре. Обжарьте на сухой сковороде 150 граммов фундука, крупно порубите. В сотейнике соедините баклажанную основу, 500 мл настоящего гранатового соуса, пять измельченных зубчиков чеснока, чайную ложку зиры и соль по вкусу. Томите на рассекателе пламени 20 минут, постоянно помешивая деревянной лопаткой. За пять минут до готовности всыпьте орехи, чтобы они сохранили форму. Разлейте кипящий конфитюр по небольшим банкам, загерметизируйте и дайте медленно остыть в перевернутом виде под шубой.

