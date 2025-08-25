Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 15:25

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Очень вкусная тушеная капуста с мясом: простой рецепт Очень вкусная тушеная капуста с мясом: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сытное, ароматное, согревающее блюдо — оно идеально подходит для холодных вечеров. Поляки говорят, что настоящий бигос нужно готовить несколько дней, чтобы он стал еще вкуснее. И в этом есть своя правда: чем дольше он томится, тем богаче становится вкус.

Возьмите 500 г квашеной капусты (если слишком кислая — промойте), 300 г свежей капусты (тонко нашинкуйте). Обжарьте 200 г свиной грудинки кубиками до румяной корочки, добавьте 150 г копченых ребрышек и 100 г охотничьих колбасок (можно заменить копченой колбасой). Достаньте мясо, в том же жире пассеруйте 1 нарезанную луковицу.

В кастрюлю с толстым дном выложите слоями: свежая капуста → квашеная капуста → мясо → лук. Повторите. Добавьте 5 сушеных грибов (предварительно замочите!), 2 лавровых листа. Влейте 1 стакан бульона или воды, тушите под крышкой 2 часа на медленном огне.

Добавьте 50 г чернослива, 1 ст. л. томатной пасты, тушите еще 1 час. Выключите, оставьте на ночь. На следующий день доведите до кипения — бигос готов!

  • Совет: подавайте с ржаным хлебом и ложкой сметаны — она смягчит кислинку.

  • Еще один совет: для приготовления бигоса можно использовать разные виды мяса: утку, говядину или даже дичь. Это придаст блюду еще более глубокий вкус.

Читайте также: салат «Объедение» с огурцами и перцем на зиму.

капуста
рецепты
рецепт
простыерецепты
быстрыерецепты
кулинария
кухня
продукты
Польша
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Что для тебя комфорт?»
«Сдал цепочку с крестиком»: что известно о пропавшем в Босфоре пловце из РФ
«Не всегда просто»: врач раскрыл секрет лечения недержания
Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила
Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России
Российский аналог SpaceX объявили банкротом
Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»
Умер известный бразильский Ягуар
Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин
Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров
Трамп продаст ВСУ 3500 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ
Эпидемиолог дал рекомендации для профилактики дирофиляриоза
Неисправный туалет мог погубить Boeing с тремя сотнями пассажиров
Европе предрекли печальный сценарий с топливом в случае войны
Космический корабль Dragon прибыл на МКС
«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом
Три российские области подверглись новой атаке ВСУ
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
Находящийся в коме муж выполнил последнее желание супруги
Стало известно, кто пытался вывезти Маркаряна из России в багажнике
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.