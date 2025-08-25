Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Сытное, ароматное, согревающее блюдо — оно идеально подходит для холодных вечеров. Поляки говорят, что настоящий бигос нужно готовить несколько дней, чтобы он стал еще вкуснее. И в этом есть своя правда: чем дольше он томится, тем богаче становится вкус.

Возьмите 500 г квашеной капусты (если слишком кислая — промойте), 300 г свежей капусты (тонко нашинкуйте). Обжарьте 200 г свиной грудинки кубиками до румяной корочки, добавьте 150 г копченых ребрышек и 100 г охотничьих колбасок (можно заменить копченой колбасой). Достаньте мясо, в том же жире пассеруйте 1 нарезанную луковицу.

В кастрюлю с толстым дном выложите слоями: свежая капуста → квашеная капуста → мясо → лук. Повторите. Добавьте 5 сушеных грибов (предварительно замочите!), 2 лавровых листа. Влейте 1 стакан бульона или воды, тушите под крышкой 2 часа на медленном огне.

Добавьте 50 г чернослива, 1 ст. л. томатной пасты, тушите еще 1 час. Выключите, оставьте на ночь. На следующий день доведите до кипения — бигос готов!

Совет: подавайте с ржаным хлебом и ложкой сметаны — она смягчит кислинку.

Еще один совет: для приготовления бигоса можно использовать разные виды мяса: утку, говядину или даже дичь. Это придаст блюду еще более глубокий вкус.

