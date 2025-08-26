День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 20:44

Женщина травит соседей зловонием и отправляет их «на Украину»

В Москве женщина превратила квартиру в свалку и кладбище для животных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В одной из московских многоэтажек женщина превратила свою квартиру в настоящую свалку, передает Telegram-канал Readovka. Помещения завалены мусором, а вход в квартиру — мертвыми собаками.

Жильцы дома испытывают серьезные проблемы из-за сильного запаха и появления тараканов. По данным местных СМИ, женщина, ответственная за эти неудобства, родом из Средней Азии.

Как говорится в материале, в подъезде невозможно находиться из-за удушливого воздуха, насекомые беспрепятственно проникают в квартиры через любые щели, а мусор уже заполонил коридор. Соседи, которые неоднократно жаловались на эту проблему, не получают от женщины никакой реакции.

Горе-соседка невозмутимо движется через горы мусора, игнорируя все претензии. Одна из женщин, снявшая происходящее на видео, спросила ее, почему она так поступает. В ответ она получила слова о том, что может отправиться «на Украину», где ее, по словам соседки, уже ждут.

Ранее в Подольске местная жительница превратила свою квартиру в склад старых вещей. Жильцы дома жалуются на зловоние, которое распространяется по всему дому. Управляющая компания не смогла решить проблему, несмотря на обращения жильцов.

Москва
происшествия
соседи
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Отключим в Эстонии связь»: у РФ готов ответ на запуск БПЛА из Прибалтики
Ткемали как в Грузии: секреты мастерства
Немецкие порты потребовали от властей €3 млрд на случай войны
Организаторы восхождения Наговицыной выразили соболезнования ее близким
В Польше рассказали, почему у Украины нет шансов вступить в ЕС
Огурцы «Прованс» с лавандой и яблочным сиропом
Безуглая двумя словами раскрыла ложь ВСУ о Запорожском
Уиткофф рассказал, когда может завершиться украинский конфликт
В российском регионе семье с пятью детьми выдали чумовой капитал
Что посмотреть в Пицунде: главные достопримечательности
Стало известно, какой цели намерены достигнуть Путин и Си Цзиньпин
Ребенок по неосторожности застрелил подростка
Бойня с наемниками, котел ВСУ: ситуация на фронтах СВО вечером 26 августа
Появились первые кадры пожара в петербургской многоэтажке
Стало известно, что может положить начало развитию рака мозга
В МИД РФ высказались о повышении уровня делегаций на переговорах с Киевом
Стало известно, что предложили США Украине в качестве гарантий безопасности
В Петербурге погиб один человек в результате мощного взрыва
Женщина травит соседей зловонием и отправляет их «на Украину»
В конгрессе запросили альбом Эпштейна с фривольным рисунком Трампа
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.