Женщина травит соседей зловонием и отправляет их «на Украину» В Москве женщина превратила квартиру в свалку и кладбище для животных

В одной из московских многоэтажек женщина превратила свою квартиру в настоящую свалку, передает Telegram-канал Readovka. Помещения завалены мусором, а вход в квартиру — мертвыми собаками.

Жильцы дома испытывают серьезные проблемы из-за сильного запаха и появления тараканов. По данным местных СМИ, женщина, ответственная за эти неудобства, родом из Средней Азии.

Как говорится в материале, в подъезде невозможно находиться из-за удушливого воздуха, насекомые беспрепятственно проникают в квартиры через любые щели, а мусор уже заполонил коридор. Соседи, которые неоднократно жаловались на эту проблему, не получают от женщины никакой реакции.

Горе-соседка невозмутимо движется через горы мусора, игнорируя все претензии. Одна из женщин, снявшая происходящее на видео, спросила ее, почему она так поступает. В ответ она получила слова о том, что может отправиться «на Украину», где ее, по словам соседки, уже ждут.

Ранее в Подольске местная жительница превратила свою квартиру в склад старых вещей. Жильцы дома жалуются на зловоние, которое распространяется по всему дому. Управляющая компания не смогла решить проблему, несмотря на обращения жильцов.