Почти 90 БПЛА устроили налет на Россию посреди ночи Средства ПВО сбили 87 украинских беспилотников над Россией за ночь

Вооруженные силы Украины в ночь на 16 сентября ударили по России беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 87 вражеских объектов.

В течение прошедшей ночи c 23:00 до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 30 воздушных целей уничтожили над Курской областью. Еще 18 аппаратов сбили над Ставропольским краем, 11 — над Ростовской областью, 10 — над Брянской, пять — над Тульской, четыре — над Рязанской, три — над Крымом, по два — над Волгоградской и Воронежской областями и по одному — над Нижегородской областью и Черным морем.

Ранее в Курске атака БПЛА привела к повреждению частного жилого дома. Как уточнил врио губернатора Александр Хинштейн, инцидент произошел на улице Клюквинской, где обломки сбитого дрона повредили угол здания.