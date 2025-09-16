Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 сентября: инфографика

В ночь на 16 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 87 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 23:00 до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 над территорией Курской области, 18 — над территорией Ставропольского края, 11 — над территорией Ростовской области, 10 БПЛА — над территорией Брянской области, пять — над территорией Тульской области, четыре — над территорией Рязанской области, три — над территорией Республики Крым, по два БПЛА — над территориями Волгоградской и Воронежской областей, по одному — над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря, — сообщили в ведомстве.