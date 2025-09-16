США захотели отказаться от одного закупаемого в России металла Министр энергетики США Райт: Вашингтон хочет отказаться от закупок урана из РФ

США намерены полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России, однако пока не в состоянии этого сделать, заявил в беседе с Bloomberg глава Министерства энергетики страны Крис Райт. По его словам, Белый дом хочет увидеть стремительный рост потребления урана в Соединенных Штатах не только за счет крупных реакторов, но и за счет малых модульных реакторов.

Мы приближаемся к моменту — и пока еще не достигли его — когда больше не будем использовать обогащенный российский уран, — подчеркнул Райт.

Он напомнил, что на данный момент Россия поставляет около четверти необходимого США обогащенного урана. Слишком быстрый отказ от него поставит под угрозу около 5% вырабатываемой электроэнергии, отметил министр. Отмечается, что после заявлений Райта акции американских уранодобывающих компаний выросли: Cameco Corp. — на 9,4%, Centrus Energy Corp. — на 9,3%, а Uranium Energy Corp. — более чем на 10%.

