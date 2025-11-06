Фаза Луны сегодня, 6 ноября 2025 года. Идем на свидание и ведем переговоры

Фаза Луны сегодня, 6 ноября 2025 года. Идем на свидание и ведем переговоры

Фаза Луны сегодня, 6 ноября 2025 года. Идем на свидание и ведем переговоры

Луна сегодня в 16:18 по московскому поясному времени перейдет в 17-е сутки. Они будут длиться по традиции более 24 часов и закончатся в 15:50 7 ноября.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна в этот день переходит под управление двояких Близнецов. Спутник Земли перешел в убывающую фазу, которая продлится порядка двух недель.

Рекомендации для 17-х лунных суток

Отличный момент для любых видов общения. Сегодняшний день идеально подходит для первых свиданий, встреч с близкими и завязывания новых знакомств.

Здоровье и благополучие на убывающей Луне

Сегодня велик риск получения травм или заражения различными инфекциями. Старайтесь избегать приема сильнодействующих медикаментов. Из уходовых процедур отдавайте предпочтение тем, что дают омолаживающий эффект.

Бизнес и финансы после полнолуния

Сегодняшний день хорош для ведения переговоров, но только если ни одна из сторон не держит камня за пазухой. Рутину стоит оставить на потом. Представители творческих профессий могут рассчитывать на удачу. Рабочие поездки, а также торговые и финансовые дела будут успешными.

Любовь и брак в третьей лунной фазе

День идеален для свадьбы — союз, заключенный в этот день, обещает быть прочным и долгим. Сегодня также можно смело планировать романтические свидания и любые встречи с родственниками.

Природные циклы на убыли

Рыбалка не дает хороших результатов, так как прошло недостаточно времени после полнолуния. Владельцам собак и садоводам стоит задуматься о загородной поездке, чтобы провести время на свежем воздухе с питомцами или выполнить необходимые работы в своих владениях.

Ранее мы рассказывали о Золотом кольце.