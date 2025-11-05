Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 18:25

Москвичи смогут увидеть суперлуние

Жители Москвы могут наблюдать самую крупную в 2025 году полную луну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы, несмотря на пасмурную погоду, могут наблюдать 5 ноября самую крупную в году полную луну, передает ТАСС. Яркий свет суперлуны периодически пробивается сквозь облака.

Суперлунием принято называть полнолуние, которое происходит в момент максимального сближения спутника с Землей. В такие моменты луна кажется крупнее примерно на 14%. Облачность в Москве ухудшила условия для наблюдений, однако не исключила возможности увидеть спутник Земли, который взошел над горизонтом в 16:00 мск.

Астроном Людмила Кошман, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария, в разговоре отметила, что расстояние между Землей и спутником 5 ноября сократилось до минимальных в году 356 961 км. Благодаря этому луна выглядит примерно на 10% ярче обычного.

Ранее стало известно, что россияне смогут увидеть суперлуние охотника в ночь на 6 ноября. По данным Московского планетария, для наблюдения лучше выбирать открытые пространства, например набережные и смотровые площадки.

