Путин раскрыл, чем заменить идеологию в формуле общности народов СССР

В современной России можно использовать советский опыт сплочения большого народа, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, на смену идеологии должен прийти патриотизм.

В СССР была придумана эффективная формула, новая общность — «советский народ». Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве, — сказал он.

Президент добавил, что в основе народного единства должно лежать осознание того, «сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого российского народа». Важно это потому, что обеспечивает лучшее будущее для россиян и их детей, пояснил он.

Президент ранее отметил, что сегодня Россия отстаивает свой суверенитет, как и в 1612 году. Глава государства подчеркнул, что исторические традиции и единство народа перед лицом внешних угроз по-прежнему сохраняются.

Также Путин выразил мнение, что Россия и ее жители умеют смыкать ряды перед лицом глобальных вызовов и угроз, чтобы вместе решать общие задачи. Ценность единства россиян неоспорима, констатировал он.