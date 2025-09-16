Назван минерал, дефицит которого задерживает развитие детей

Недостаток железа может привести к задержкам развития у детей, а также вызвать усталость, бледность кожи и ломкость ногтей и волос, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Яна Шмелева. Кроме этого, по ее словам, это может вызвать сердечную недостаточность и ослабить иммунитет.

Недостаток железа приводит к симптомам, таким как усталость, бледность кожи, выпадение волос, ломкость ногтей, головокружение, одышка и учащенное сердцебиение. Нелеченый дефицит может вызвать серьезные осложнения, включая сердечную недостаточность, снижение иммунитета и задержки развития у детей, — пояснила Шмелева.

Врач подчеркнула, что взрослым мужчинам необходимо около 10 мг железа в день, а женщинам — 18 мг. Она отметила, что детям требуется меньше: от 4 до 18 мг в зависимости от возраста и пола.

