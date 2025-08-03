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03 августа 2025 в 13:48

Старушка превратила свою квартиру в свалку и «травит» соседей

В Подольске пенсионерка уместила в хрущевке две с половиной тонны мусора

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Подольске местная жительница устроила из своей квартиры настоящий склад старых вещей, передает Telegram-канал SHOT. Хрущевка на улице Чехова заполнена мусором общим весом две с половиной тонны.

Жильцы выражают недовольство по поводу зловония, которое ощущается во всех помещениях. В течение четверти века женщина «коллекционировала» разнообразные вещи: пожелтевшие журналы, одежду, детские вещи и посуду. Жители дома обращались в управляющую компанию, но это не помогло решить проблему.

Сама же женщина сообщила, что намерена постепенно освобождаться от накопленного имущества. Однако ее соседи считают, что этот процесс идет недостаточно быстро, и предлагают обратиться к специалистам для проведения уборки в квартире.

Ранее жительница Австралии с синдромом Плюшкина захламила свой дом. Из-за этого соседи беспокоятся о своей безопасности, в том числе в случае возникновения пожара. Местные власти пытаются помочь женщине, но ситуация не меняется. Теперь ей выдали требование привести дом в порядок к концу июня.

синдромы
мусор
жалобы
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