Старушка превратила свою квартиру в свалку и «травит» соседей В Подольске пенсионерка уместила в хрущевке две с половиной тонны мусора

В Подольске местная жительница устроила из своей квартиры настоящий склад старых вещей, передает Telegram-канал SHOT. Хрущевка на улице Чехова заполнена мусором общим весом две с половиной тонны.

Жильцы выражают недовольство по поводу зловония, которое ощущается во всех помещениях. В течение четверти века женщина «коллекционировала» разнообразные вещи: пожелтевшие журналы, одежду, детские вещи и посуду. Жители дома обращались в управляющую компанию, но это не помогло решить проблему.

Сама же женщина сообщила, что намерена постепенно освобождаться от накопленного имущества. Однако ее соседи считают, что этот процесс идет недостаточно быстро, и предлагают обратиться к специалистам для проведения уборки в квартире.

Ранее жительница Австралии с синдромом Плюшкина захламила свой дом. Из-за этого соседи беспокоятся о своей безопасности, в том числе в случае возникновения пожара. Местные власти пытаются помочь женщине, но ситуация не меняется. Теперь ей выдали требование привести дом в порядок к концу июня.