Герой России высказался о незавидной судьбе Зеленского после СВО

Президент Украины Владимир Зеленский навряд ли доживает до глубокой старости, выразил мнение в интервью NEWS.ru командир бригады «Ветераны» добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Тютерев с позывным Морпех. Он предположил, что Зеленский не сможет «спать и жить спокойно», и не только потому, что Россия победит.

А как, вы думаете, будет жить человек, который практически целиком уничтожил сильное мужское население Украины? Если только каждый день будет употреблять запрещенные препараты, чтобы не думать про это. От этого, наверное, умрет, — легендарный командир героического подразделения.

При этом Герой России допустил мысль, что возможно, Зеленского «зачистят», то есть не оставят в живых.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, что Зеленскому «не дадут говорить» те люди, которые руководят его действиями. По его мнению, до трибунала над военными преступниками Украины Зеленский вряд ли доживет.

Военный эксперт и участник СВО Ян Гагин заявил, что Зеленский не имеет права ставить никакие условия России как бы то ни было. Гагин уточнил, что во время любых военных действий «условия ставят победители», а Украина сейчас «очевидно проигрывает».