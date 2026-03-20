Стало известно о еще одной потере в рядах иранского КСИР Представитель КСИР Наини погиб в результате ударов Израиля

Представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Али Мухаммад Наини погиб в результате авиаударов израильской армии, сообщила пресс-служба КСИР. Он также занимал должность заместителя по связям с общественностью.

Сообщаем о мученической гибели <...> генерал-майора КСИР Али Мохаммада Наини, заместителя по связям с общественностью и официального представителя КСИР, — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Ливане. По данным ЦАХАЛ, в результате удара в районе Бейрута уничтожен Хассан Али Маруан, который менее недели назад занял пост командира дивизии «Аль-Хаммам Хасин» в КСИР и отвечал за координацию с шиитским движением «Хезболла» и спецназом «Аль-Кудс».

Кроме того, президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о смерти министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. Он отметил, что Хатиб, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и министр обороны страны Азиз Насирзаде ушли из жизни в результате нацеленного на них «террористического акта».