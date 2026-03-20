Названа дата запуска регулярных авиарейсов между Москвой и Сухумом Nordwind и «Икар» запустят прямые рейсы между Москвой и Сухумом с 3 апреля

Авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар» с 3 апреля запустят совместные прямые рейсы между Москвой и абхазским Сухумом, заявили в пресс-службе Nordwind. Полеты будут выполняться из аэропорта Шереметьево до пяти раз в неделю на судне Embraer 190, рассчитанном на 110 пассажиров.

С 3 апреля авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар» запускает регулярные рейсы по новому маршруту Москва — Сухум, — говорится в сообщении.

С 25 мая перелеты будут осуществляться до семи раз в неделю на самолете Boeing 777-300 на 540 кресел. Время в пути составит 3 часа 40 минут.

