20 марта 2026 в 11:20

Названа дата запуска регулярных авиарейсов между Москвой и Сухумом

Nordwind и «Икар» запустят прямые рейсы между Москвой и Сухумом с 3 апреля

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines Самолет авиакомпании Nordwind Airlines Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар» с 3 апреля запустят совместные прямые рейсы между Москвой и абхазским Сухумом, заявили в пресс-службе Nordwind. Полеты будут выполняться из аэропорта Шереметьево до пяти раз в неделю на судне Embraer 190, рассчитанном на 110 пассажиров.

С 3 апреля авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар» запускает регулярные рейсы по новому маршруту Москва — Сухум, — говорится в сообщении.

С 25 мая перелеты будут осуществляться до семи раз в неделю на самолете Boeing 777-300 на 540 кресел. Время в пути составит 3 часа 40 минут.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что ключевым препятствием для восстановления авиасообщения между Россией и Кубой является необходимость промежуточной дозаправки воздушных судов. По словам главы ведомства, российская сторона стремится минимизировать любые риски, обусловленные текущей политической ситуацией.

Кроме того, в пресс-службе Омского аэропорта сообщили о прибытии чартерного авиарейса из египетского Шарм-эш-Шейха. Посадку совершил лайнер Airbus A330–223, принадлежащий турецкому перевозчику Southwind Airlines. Данный рейс стал первым в рамках действующей программы чартерных перевозок.

