Посол Израиля прибыл в МИД России после удара по журналистам RT в Ливане

Посол Израиля прибыл в МИД России после удара по журналистам RT в Ливане

Посол Израиля в России Одед Йосеф прибыл в российский МИД, сообщают «Известия». Дипломата вызвали в связи с ударом израильской ракеты по журналистам RT в Ливане. В ведомстве подчеркнули, что Москва считает это грубым нарушением международного права.

Йосеф выразил слова благодарности работникам СМИ, собравшимся у входа в здание МИД, за заданные ему вопросы. Однако он отказался отвечать них и спешно прошел внутрь.

Ранее корреспондент RT Али Рида сообщил, что с ним все в порядке после инцидента в Ливанской Республике. Его коллега Стив Суини в результате происшествия получил травмы и был доставлен в больницу.

Кроме того, Суини, освещавший события в Ливане, сообщил, что перед ударом израильской армии по мосту никаких сигналов о предстоящей атаке не поступало. По словам корреспондента, во время работы на месте происшествия они с коллегами слышали только шум пролетающих самолетов. Суини убежден, что это был прицельный удар, направленный именно на уничтожение съемочной группы.

Также видеокамера зафиксировала момент разрыва израильского снаряда в опасной близости от съемочной группы телеканала RT, включая Суини и его оператора. На записи отчетливо видно, как во время прямого включения прогремел мощный взрыв неподалеку от журналистов.