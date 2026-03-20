Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 12:46

Как наказали подростка, избившего и бросившего умирать девочку в лесу

Суд Свердловской области отправил в колонию за покушение на убийство школьницы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Верхнепышминский городской суд Свердловской области приговорил 15-летнего подростка к четырем годам 10 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии за покушение на убийство малолетней девочки, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Молодого человека признали виновным в совершении преступления, произошедшего в сентябре 2024 года.

Установлено, что подросток бросил в голову девочке камень, после чего повалил ее на землю, стал душить и избивать. Затем он оттащил ребенка в лес и скрылся. Пострадавшую обнаружила поисковая группа спустя несколько часов, ей была оказана медицинская помощь.

В суде молодой человек признал свою вину частично, утверждая, что не имел цели убивать ребенка. Однако следствие установило, что подросток испытывал неприязнь к знакомой девочке. После инцидента он присоединился к поискам, пытаясь таким образом отвести от себя подозрения.

Ранее в Москве сосед убил своего 64-летнего приятеля. Конфликт возник во время просмотра футбольного матча из-за разных предпочтений в командах. Правоохранительные органы установили, что обвиняемый нанес потерпевшему множественные травмы топором, ножом и утюгом. Психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым из-за хронического алкоголизма.

Россия
Свердловская область
подростки
школьницы
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.