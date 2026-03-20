Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары Суд отправил в колонию мужчину за хранение пороха в Свердловской области

В Свердловской области мужчину приговорили к почти трем годам колонии за хранение пороха у себя дома, сообщили Lenta.ru в объединенной пресс-службе судов региона. Также мужчину обязали уплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Следствие установило, что 17 июня 2025 года осужденный обнаружил в лесу деревянный ящик с емкостями пороха. Несмотря на отсутствие разрешения на его приобретение и хранение, мужчина сложил три металлические и одну полимерную банку общей массой 502 грамма в рюкзак и отнес их домой. Взрывчатку он хранил до ноября 2025 года. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли порох в ходе обысков.

Ранее сообщалось, что в Туле перед судом предстанут четыре подростка, которых обвиняют в восьми тяжких преступлениях. Среди инкриминируемых им деяний — создание экстремистского сообщества праворадикальной направленности, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и убийство.

До этого суд приговорил двух иностранных граждан, планировавших теракт в здании Пятигорского городского суда, к лишению свободы сроком от 17 до 18 лет. Первые пять лет они проведут в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.