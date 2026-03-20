Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров

Ленинский районный суд приговорил экс-заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина к 10 годам лишения свободы, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. Кроме того, им назначили штрафы по 30 млн рублей каждому за коррупционные преступления.

Суд приговорил Эрмиш к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима <...>, Зобнина — к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила о предъявлении обвинений 15 фигурантам уголовного дела о коррупционных преступлениях на сумму 9 млн рублей. Среди обвиняемых — представители коммерческих организаций, а также пять бывших и нынешних сотрудников «Мособлгаза». Им инкриминируется получение и дача взяток, а также посредничество при их передаче.

Кроме того, уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере было возбуждено в отношении вице-президента по капитальному строительству АО «Атомстройэкспорт», директора проекта по сооружению пятого энергоблока Белоярской АЭС Николая Виханского. Как сообщили в Следственном комитете, уголовное преследование по части 6 статьи 290 УК РФ начато 10 марта.