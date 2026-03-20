20 марта 2026 в 12:25

Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров

Экс-замам губернатора Ивановской области Эрмиш и Зобнину назначили 10 лет тюрьмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ленинский районный суд приговорил экс-заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина к 10 годам лишения свободы, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. Кроме того, им назначили штрафы по 30 млн рублей каждому за коррупционные преступления.

Суд приговорил Эрмиш к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима <...>, Зобнина — к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила о предъявлении обвинений 15 фигурантам уголовного дела о коррупционных преступлениях на сумму 9 млн рублей. Среди обвиняемых — представители коммерческих организаций, а также пять бывших и нынешних сотрудников «Мособлгаза». Им инкриминируется получение и дача взяток, а также посредничество при их передаче.

Кроме того, уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере было возбуждено в отношении вице-президента по капитальному строительству АО «Атомстройэкспорт», директора проекта по сооружению пятого энергоблока Белоярской АЭС Николая Виханского. Как сообщили в Следственном комитете, уголовное преследование по части 6 статьи 290 УК РФ начато 10 марта.

суды
Ивановская область
коррупция
приговоры
Шесть человек погибли за сутки после выхода на лед в российском регионе
Ганвест потерял еще одну концертную площадку в России
Группа с лидером-иноагентом решила изменить стиль после переезда в США
Военэксперт озвучил неочевидную тактику США и Израиля в борьбе с Ираном
В Петербурге местные жители фиктивно оформляли дворников на работу
Удар по детсаду, обстрел беженцев, шпион в ДНР: ВСУ атакуют РФ 20 марта
Более 50 очагов бешенства обнаружили в одном регионе в 2026 году
Синоптик дал москвичам разочаровывающий прогноз погоды на апрель
«Слон в посудной лавке»: в руководстве Израиля разгорелся скандал
Попова указала на резкий рост числа случаев заражения оспой обезьян
Растлевал за подарки: педофил снимал видео с двумя маленькими сестрами
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон носит вещи Дианы
Эксперт назвал год, до которого Киев собирается воевать против России
Умер разорвавший связь с РПЦ украинский патриарх Филарет
США перекрыли Кубе «кран» с российской нефтью
Врач рассказала, как пережить последствия магнитной бури
Эксперт объяснил, почему США боятся применять против Ирана секретное оружие
Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в 2026 году
Политолог раскрыл последствия нагрянувшего энергокризиса для США и Ирана
Диктор Березин трогательно высказался о смерти жены Басилашвили
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

