20 марта 2026 в 12:26

Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию

Ленинский районный суд приговорил экс-заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина к 10 годам лишения свободы и штрафам по 30 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона. Еще один фигурант дела приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Согласившись с позицией гособвинителя о виновности подсудимых в инкриминированных преступлениях, суд приговорил Эрмиш к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30 млн рублей, Зобнина — к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн рублей, — заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину в получении взятки в размере свыше 80 млн рублей. Предприниматель Лева Мартиросян, который проходит по делу как обвиняемый в даче особо крупной взятки, также отрицал свою причастность к преступлению.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил об отстранении от должности главы Осташковского городского округа Алексея Титова. Причиной кадрового решения стало задержание политика по подозрению в совершении коррупционного преступления.

